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В Омске красноречивый мужчина обокрал кондуктора автобуса
Происшествия  •  15 февраля 2017, 15:07, последнее обновление 15 февраля 2017, 15:14  •  печать

В Омске красноречивый мужчина обокрал кондуктора автобуса

Автор: Артем Кримин

42-летний вор-рецидивист заговорил кондуктора и вытащил у неё из сумки четыре тысячи рублей.

Инцидент произошёл в салоне автобуса № 20, который следует по маршруту "Ул. Гашека - Омский НПЗ". На одной из остановок в транспорт зашёл мужчина и тут же принялся засыпать кондуктора различными вопросами. На следующей остановке он спешно покинул салон автобуса, а кондуктор обнаружила, что из сумки пропали четыре тысячи рублей. Недолго думая, сотрудница ПАТП позвонила в полицию, и вскоре стражи порядка задержали подозрительного мужчину.  

- Оперативники установили личность злоумышленника, ранее шесть раз судимого за аналогичные преступления, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - Он был задержан по месту жительства в Октябрьском округе.

В полиции отмечают, что на допросе мужчина дал признательные показания. Правда, вернуть украденные деньги он не смог, поскольку к моменту задержания уже успел их потратить. 

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

r Теги  •  #автобус #кондуктор #кража #полиция #УМВД

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