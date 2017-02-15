Следком проверит омскую школьницу на создание очередной суицидальной группы в соцсети

Следственные органы Следственного комитета РФ проводят доследственную проверку по сообщениям, размещённым в омских СМИ. Как оказалось, замешанная в истории с "группами смерти" 14-летняя Алина К., известная больше как Ева Рейх, создала в соцсети "ВКонтакте" новую группу. В ней она выкладывает депрессивные стихи собственного сочинения.
В настоящее время следователями проведён осмотр компьютера девочки, изъят жёсткий диск для исследований. В ходе проверки следователи выяснят, действительно ли школьница размещала информацию депрессивного содержания в соцсети, - сообщает пресс-служба следственного комитета.
Также следователи собираются провести ряд профилактических мероприятий и оказать школьнице психологическую помощь. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Странно, откуда у современных полдростков суицидальные настроения? Им бы поменьше в инете сидеть!
Сложный возраст... Очевидно, родителям нельзя оставаться равнодушными. Можно же усилить контроль.
Помимо контроля, нужно занимать детей нужными и полезными делами, чтобы не было времени на ерунду всякую. ВСЕ это происходит от безделья.