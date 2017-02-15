Следком проверит омскую школьницу на создание очередной суицидальной группы в соцсети

В Омске проводится доследственная проверка по информации, появившейся в СМИ.

Следственные органы Следственного комитета РФ проводят доследственную проверку по сообщениям, размещённым в омских СМИ. Как оказалось, замешанная в истории с "группами смерти" 14-летняя Алина К., известная больше как Ева Рейх, создала в соцсети "ВКонтакте" новую группу. В ней она выкладывает депрессивные стихи собственного сочинения.

В настоящее время следователями проведён осмотр компьютера девочки, изъят жёсткий диск для исследований. В ходе проверки следователи выяснят, действительно ли школьница размещала информацию депрессивного содержания в соцсети, - сообщает пресс-служба следственного комитета.

Также следователи собираются провести ряд профилактических мероприятий и оказать школьнице психологическую помощь. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.