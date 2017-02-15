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Следком проверит омскую школьницу на создание очередной суицидальной группы в соцсети
Происшествия  •  15 февраля 2017, 12:15, последнее обновление 15 февраля 2017, 12:16  •  печать

Следком проверит омскую школьницу на создание очередной суицидальной группы в соцсети

Автор: Вероника Делор

В Омске проводится доследственная проверка по информации, появившейся в СМИ.

Следственные органы Следственного комитета РФ проводят доследственную проверку по сообщениям, размещённым в омских СМИ. Как оказалось, замешанная в истории с "группами смерти" 14-летняя Алина К., известная больше как Ева Рейх, создала в соцсети "ВКонтакте" новую группу. В ней она выкладывает депрессивные стихи собственного сочинения.

В настоящее время следователями проведён осмотр компьютера девочки, изъят жёсткий диск для исследований. В ходе проверки следователи выяснят, действительно ли школьница размещала информацию депрессивного содержания в соцсети, - сообщает пресс-служба следственного комитета.

Также следователи собираются провести ряд профилактических мероприятий и оказать школьнице психологическую помощь. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

r Теги  •  #ВКонтакте #группы смерти #пропаганда суицида

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Комментарии

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Lena kz  •  15 февраля 2017, 13:05

Странно, откуда у современных полдростков суицидальные настроения? Им бы поменьше в инете сидеть!

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Марина  •  15 февраля 2017, 14:55

Сложный возраст... Очевидно, родителям нельзя оставаться равнодушными. Можно же усилить контроль.

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Наталья Александровна  •  15 февраля 2017, 15:09

Помимо контроля, нужно занимать детей нужными и полезными делами, чтобы не было времени на ерунду всякую. ВСЕ это происходит от безделья.

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