В Омске произошло ДТП с участием грузовой "Газели" и тепловоза

Сегодня, 14 февраля, в паблике REGIK55 в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись необычного ДТП, произошедшего у авторынка в Советском округе. В ролике можно увидеть грузовую "Газель", которая столкнулась с едущим по рельсам тепловозом. К счастью, обошлось без пострадавших, а серьёзных повреждений транспортные средства не получили.

В комментариях под публикацией омичи отмечают, что вероятность такой автоаварии на данном участке дорожной сети минимальна, поскольку тепловозы "ходят здесь раз в полгода". Водителю "Газели", по их словам, просто не повезло.