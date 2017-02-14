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В Омске произошло ДТП с участием грузовой "Газели" и тепловоза
Происшествия  •  14 февраля 2017, 16:53, последнее обновление 14 февраля 2017, 17:09  •  печать

В Омске произошло ДТП с участием грузовой "Газели" и тепловоза

Автор: Артем Кримин

Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось утром у авторынка в Советском округе.

Сегодня, 14 февраля, в паблике REGIK55 в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись необычного ДТП, произошедшего у авторынка в Советском округе. В ролике можно увидеть грузовую "Газель", которая столкнулась с едущим по рельсам тепловозом. К счастью, обошлось без пострадавших, а серьёзных повреждений транспортные средства не получили.

В комментариях под публикацией омичи отмечают, что вероятность такой автоаварии на данном участке дорожной сети минимальна, поскольку тепловозы "ходят здесь раз в полгода". Водителю "Газели", по их словам, просто не повезло. 

r Теги  •  #авария #грузовая газель #ДТП #тепловоз

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Комментарии

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Виктор Монин  •  14 февраля 2017, 17:26

Здесь явно водитель "Газели" виноват в столкновении, тепловоз-то шел по рельсам. Хорошо, что люди не пострадали.

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