Омичи сняли на видео автомобиль "бензиновых воров"

Горожан предупреждают о том, что в Нефтяниках активизировались "бензиновые воры", сливающие по ночам топливо из припаркованных автомобилей. Машина таких любителей поживиться чужими ГСМ попала в камеру видеонаблюдения минувшей ночью, и омичи опубликовали запись на YouTube. В кадре чётко видно, как из остановившегося у припаркованных машин автомобиля выходит человек и производит какие-то манипуляции у бензобака "Жигулей", а спустя некоторое время садится обратно и уезжает.

- Неизвестные опустошили бак отечественной "классики", припаркованной возле дома № 66 на ул. Энергетиков. Пострадавшие просят откликнуться всех, кто располагает информацией о жуликах, либо может распознать марку и модель их автомобиля, - сообщается в группе REGIK55 в социальной сети "ВКонтакте".

Добавим, что сообщения о "бензиновых ворах" появляются в омских пабликах регулярно.