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Омичи сняли на видео автомобиль "бензиновых воров"
Происшествия  •  14 февраля 2017, 12:20, последнее обновление 14 февраля 2017, 12:38  •  печать

Омичи сняли на видео автомобиль "бензиновых воров"

Автор: Артем Кримин

Машина любителей поживиться чужими ГСМ попала в объектив камеры очевидцев.

Горожан предупреждают о том, что в Нефтяниках активизировались "бензиновые воры", сливающие по ночам топливо из припаркованных автомобилей. Машина таких любителей поживиться чужими ГСМ попала в камеру видеонаблюдения минувшей ночью, и омичи опубликовали запись на YouTube. В кадре чётко видно, как из остановившегося у припаркованных машин автомобиля выходит человек и производит какие-то манипуляции у бензобака "Жигулей", а спустя некоторое время садится обратно и уезжает.

- Неизвестные опустошили бак отечественной "классики", припаркованной возле дома № 66 на ул. Энергетиков. Пострадавшие просят откликнуться всех, кто располагает информацией о жуликах, либо может распознать марку и модель их автомобиля, - сообщается в группе REGIK55 в социальной сети "ВКонтакте".

Добавим, что сообщения о "бензиновых ворах" появляются в омских пабликах регулярно.

r Теги  •  #бензин #вор #городок Нефтяников #ГСМ

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