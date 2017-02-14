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В Омском районе сгорела семейная пара
Происшествия  •  14 февраля 2017, 11:06, последнее обновление 14 февраля 2017, 11:08  •  печать

В Омском районе сгорела семейная пара

Автор: Артем Кримин

Спасатели обнаружили тела хозяев сгоревшего частного дома во время разбора завалов.

Накануне, 13 февраля, в частном доме, расположенном в посёлке Новоомском, произошёл пожар. На место происшествия были немедленно направлены сотрудники ГУ МЧС по Омской области. Более трёх часов они боролись с огнём, но в результате дом выгорел полностью. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела хозяев дома - 84-летней женщины и 87-летнего мужчины. Сейчас по данному факту проводится проверка.

В пресс-службе ГУ МЧС по Омской области сообщили, что на месте происшествия работали 12 человек и четыре единицы техники. Причина пожара и материальный ущерб в настоящее время устанавливаются.

По предварительным данным, пожар мог произойти вследствие неисправности печного или электрического оборудования.

r Теги  •  #МЧС #Омский район #пенсионеры #пожар #семейная пара

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