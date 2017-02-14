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Полиция арестовала омича, сбившего двух человек
Происшествия  •  13 февраля 2017, 22:01, последнее обновление 13 февраля 2017, 22:37  •  печать

Полиция арестовала омича, сбившего двух человек

Автор: Роман Зубрилов

Авария произошла 12 февраля. Водитель сбил двух мужчин и скрылся с места преступления. Один пешеход погиб. 

Накануне, 12 февраля в посёлке Иртышский произошла авария. Водитель сбил двух пешеходов, после чего скрылся с места происшествия. Один мужчина скончался на месте, второй доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщает управление МВД по Омской области, экспертам-криминалистам после изучения улик удалось установить личность водителя. Им оказался шестикратно привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД владелец "Geely".

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Оставление водителем в нарушении Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся». В настоящее время он арестован на 10 суток.

r Теги  •  #административный арест #насмерть сбил пешехода

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Комментарии

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Александр Божежар  •  14 февраля 2017, 01:39

Смешное постановление, ужас что происходит - каждый день серьёзные происшествия, такое ощущение что идёт просто война против пешеходов.

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