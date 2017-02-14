Полиция арестовала омича, сбившего двух человек

Накануне, 12 февраля в посёлке Иртышский произошла авария. Водитель сбил двух пешеходов, после чего скрылся с места происшествия. Один мужчина скончался на месте, второй доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Как сообщает управление МВД по Омской области, экспертам-криминалистам после изучения улик удалось установить личность водителя. Им оказался шестикратно привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД владелец "Geely".
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Оставление водителем в нарушении Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся». В настоящее время он арестован на 10 суток.
Смешное постановление, ужас что происходит - каждый день серьёзные происшествия, такое ощущение что идёт просто война против пешеходов.