Полиция арестовала омича, сбившего двух человек

Авария произошла 12 февраля. Водитель сбил двух мужчин и скрылся с места преступления. Один пешеход погиб.

Накануне, 12 февраля в посёлке Иртышский произошла авария. Водитель сбил двух пешеходов, после чего скрылся с места происшествия. Один мужчина скончался на месте, второй доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщает управление МВД по Омской области, экспертам-криминалистам после изучения улик удалось установить личность водителя. Им оказался шестикратно привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД владелец "Geely".

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Оставление водителем в нарушении Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся». В настоящее время он арестован на 10 суток.