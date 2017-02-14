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Владелица омского детского сада, в котором пострадал ребёнок, получила два года условно
Происшествия  •  13 февраля 2017, 17:34, последнее обновление 13 февраля 2017, 17:52  •  печать

Владелица омского детского сада, в котором пострадал ребёнок, получила два года условно

Автор: Вероника Делор

Суд назначил 38-летней омичке два года условно и обязал выплатить 180 тыс. рублей.

Сегодня, 13 февраля, Советский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении директора ООО "Узнайка" 38-летней Екатерины Косенчук. Как сообщает прокуратура Омской области, она признана виновной по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни или здоровья потребителей, совершённые в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет".

Суд установил, что омичка являлась учредителем и директором детского центра раннего развития "Колибри". Она оборудовала помещение на улице 22-го Апреля мебелью, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Кроме того, она наняла персонал без оформления всех необходимых документов.

Как оказалось, в фойе центра был расположен стол, который не был достаточно устойчивым. Несмотря на жалобы сотрудников, его не закрепили должным образом и не убрали из помещения. Поэтому днём 12 августа 2015 года трёхлетний мальчик, оставшийся без присмотра, взялся руками за край стола, пытаясь подтянуться. В результате предмет мебели упал на ребёнка, рассёк кожу на голове и лице и оставил ушибы, после чего мальчика доставили в больницу и наложили хирургические швы.

Суд назначил Екатерине Косенчук наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также частично были удовлетворены исковые требования матери ребёнка, которой директор должна выплатить 180 тыс. руб. в качестве компенсации причинённого морального вреда.

r Теги  •  #детский сад #маленький ребенок #уголовное дело #условный срок #штраф

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