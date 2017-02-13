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Нетрезвая омичка украла телевизор из квартиры уснувшего ухажёра
Происшествия  •  13 февраля 2017, 11:34, последнее обновление 13 февраля 2017, 11:48  •  печать

Нетрезвая омичка украла телевизор из квартиры уснувшего ухажёра

Автор: Артем Кримин

Находящаяся в гостях женщина решила совершить преступление, увидев, что хозяин дома уснул.

Накануне вечером 30-летний мужчина пригласил в гости свою 46-летнюю знакомую. К её приходу он подготовился основательно, выставив на стол несколько бутылок со спиртным. Вскоре пришла гостья, и хозяин дома пригласил её сесть за стол. После того, как бутылки были осушены, мужчина уснул, а при пробуждении понял, что его обокрали.

- Вместе с женщиной из квартиры пропали два сотовых телефона и телевизор. Сумма причинённого ущерба составила 13 тыс. руб., - сообщили в пресс-службе омского УМВД.

Подозреваемая в совершении кражи женщина вскоре была задержана по месту жительства. Полицейские обнаружили в её квартире технику, принадлежащую потерпевшему. В ближайшее время он сможет получить её назад.

Что касается вороватой гостьи, то в отношении неё было возбуждено уголовное дело. За совершение кражи, если её вина будет доказана в суде, она может отправиться в колонию на два года.

r Теги  •  #кража #полиция #телевизор #уголовное дело

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Комментарии

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Влад Никитин  •  13 февраля 2017, 17:30

Очень уж неудачно мужчина выбрал женщину для совместного распития алкоголя. А женщина тоже наивная - притащила украденное домой и думала, ее не вычислят?!

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