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Пьяный омич, устроивший смертельное ДТП на трассе, получил 4 года тюрьмы
Происшествия  •  13 февраля 2017, 10:45, последнее обновление 13 февраля 2017, 10:45  •  печать

Пьяный омич, устроивший смертельное ДТП на трассе, получил 4 года тюрьмы

Автор: Вероника Делор

34-летний водитель врезался во встречную машину, в результате чего омич, ехавший на похороны отца, скончался.

Шербакульский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего Виктора Березина. Он признан виновным по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В суде установлено, что ночью 29 мая 2016 года пьяный Березин ехал на технически исправном автомобиле BMW X-5. На 84 км автодороги Шербакуль - Азово  -Полтавка мужчина превысил разрешённую скорость, вылетел на "встречку" и врезался в автомобиль ВАЗ-21099. После этого он пешком сбежал с места происшествия, установить его местонахождение удалось только спустя сутки.

В результате ДТП пострадал 42-летний водитель ВАЗа, который ехал в дом своих родителей из-за сообщения о смерти отца. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Суд назначил Березину наказание в виде четырёх лет тюрьмы в колонии общего режима. Кроме того, суд лишил его прав на два с половиной года, а также обязал выплатить супруге и двоим детям погибшего 1 млн 500 тыс. рублей в качестве возмещения причинённого морального вреда.

r Теги  •  #ДТП #лишение прав #погибший #тюрьма #уголовное дело

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