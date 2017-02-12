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В Омске произошло ДТП с участием четырех авто  
Происшествия  •  12 февраля 2017, 19:34, последнее обновление 12 февраля 2017, 19:34  •  печать

В Омске произошло ДТП с участием четырех авто  

Автор: Александр Арефьев

В воскресенье в Омске на улице Мельничная произошла авария с участием четырех автомобилей, два человека обратились за медпомощью.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области, инцидент произошел в 10:40 на улице Мельничной в Кировском округе. Водитель Daewoo Nexia не выполнил требование сигнала светофора и столкнулся с "ВАЗ-21120". От удара иномарку отбросило на встречную полосу и два стоящих там автомобиля - Renault и Toyota, в которых находились водители и пассажиры. "В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" и пассажир автомобиля Daewoo, женщина, личность которой устанавливается, обратились за медицинской помощью", - уточнили в полиции. Правоохранительные органы организовали проверку обстоятельств ДТП.

r Теги  •  #авария #ДТП

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