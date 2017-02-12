18-летний омский водитель насмерть сбил пешехода

ДТП со смертельным исходом произошло вчера вечером на ул. Новокирпичная. Молодой водитель ВАЗ-2115 сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

Омскими полицейскими начата проверка по факту ДТП со смертельным исходом. 11 февраля около девяти часов вечера в дежурную часть Госавтоинспекции поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на ул. Новокирпичная. Правоохранители выехали на место происшествия. Выяснилось, что пострадал мужчина 1958 года рождения. Он, переходя дорогу в неположенном месте, попал под колеса автомобиля ВАЗ-2115. Им управлял 18-летний парень.

До приезда скорой помощи пострадавший скончался на месте. Признаков опьянения у водителя не обнаружено. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.