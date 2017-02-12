18-летний омский водитель насмерть сбил пешехода

Омскими полицейскими начата проверка по факту ДТП со смертельным исходом. 11 февраля около девяти часов вечера в дежурную часть Госавтоинспекции поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на ул. Новокирпичная. Правоохранители выехали на место происшествия. Выяснилось, что пострадал мужчина 1958 года рождения. Он, переходя дорогу в неположенном месте, попал под колеса автомобиля ВАЗ-2115. Им управлял 18-летний парень.
До приезда скорой помощи пострадавший скончался на месте. Признаков опьянения у водителя не обнаружено. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Большая трагедия. Если водитель был трезв и не превысил скорость, то будет условное. Вот только человека уже не вернешь, да и виновнику это будет на всю жизнь уроком, конечно если у него совесть есть.
Наверное, весь вопрос в том, превышал ли водитель скорость. Если нет, то виноват сам погибший.
Опыта у водителя совсем мало, но и пешеход не прав, переход дорогу в неположенном месте. ГИБДД предстоит нелегкое разбирательство.
Горе очень большое, но мужчина должен быть думать где переходить, или переходить с осторожностью, а водитель должен был смотреть в оба. Тяжело установить кто виновен.
Сидящий за рулем обязан думать за троих, минимум. Знал об этом мальчик 18-ти лет? Большое горе пришло в несколько семей.