Михаил Казиник 1200х90
18-летний омский водитель насмерть сбил пешехода
Происшествия  •  12 февраля 2017, 12:58, последнее обновление 12 февраля 2017, 13:01  •  печать

18-летний омский водитель насмерть сбил пешехода

Автор: Александра Каштанова

ДТП со смертельным исходом произошло вчера вечером на ул. Новокирпичная. Молодой водитель ВАЗ-2115 сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

Омскими полицейскими начата проверка по факту ДТП со смертельным исходом. 11 февраля около девяти часов вечера в дежурную часть Госавтоинспекции поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на ул. Новокирпичная. Правоохранители выехали на место происшествия. Выяснилось, что пострадал мужчина 1958 года рождения. Он, переходя дорогу в неположенном месте, попал под колеса автомобиля ВАЗ-2115. Им управлял 18-летний парень.

До приезда скорой помощи пострадавший скончался на месте. Признаков опьянения у водителя не обнаружено. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

r Теги  •  #Госавтоинспекция #ДТП #пешеход

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Алёна Ярошевич  •  12 февраля 2017, 17:07

Большая трагедия. Если водитель был трезв и не превысил скорость, то будет условное. Вот только человека уже не вернешь, да и виновнику это будет на всю жизнь уроком, конечно если у него совесть есть.

Ответить
Виктор Монин  •  12 февраля 2017, 15:33

Наверное, весь вопрос в том, превышал ли водитель скорость. Если нет, то виноват сам погибший.

Ответить
Злата Маркова  •  12 февраля 2017, 14:35

Опыта у водителя совсем мало, но и пешеход не прав, переход дорогу в неположенном месте. ГИБДД предстоит нелегкое разбирательство.

Ответить
Наталья Нестерова  •  12 февраля 2017, 14:04

Горе очень большое, но мужчина должен быть думать где переходить, или переходить с осторожностью, а водитель должен был смотреть в оба. Тяжело установить кто виновен.

Ответить
Елена Соколова  •  12 февраля 2017, 13:46

Сидящий за рулем обязан думать за троих, минимум. Знал об этом мальчик 18-ти лет? Большое горе пришло в несколько семей.

Ответить
Последние новости
Блогер Варламов будет судиться с "Первым каналом" из-за снимков Омска  •  сегодня, 19:21  •   1
Мусорный коллапс в Омске отложили до конца года. Что будет с единственным официальным полигоном отходов?  •  сегодня, 11:48  •   3  •  
Вячеслав Двораковский: омские дороги будут отремонтированы за четыре года  •  вчера, 20:31  •   5  •  
Бывший тренер омского "Авангарда" возглавил женский хоккейный клуб  •  вчера, 19:09  •   2
Омские спасатели назвали самые опасные места для зимней рыбалки  •  вчера, 17:06  •   4
Омская конькобежка завоевала бронзу Чемпионата Мира  •  вчера, 15:37  •   2
Еще новости
Ювелирный союз 10-14 240х440
Иети шоу 240х400
Вавилон