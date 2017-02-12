Омские полицейские побывали в ресторанах и ломбардах

Более тысячи сотрудников полиции были задействованы в оперативно-профилактическом мероприятии. Омские правоохранители проверяли рестораны и ломбарды. В результате рейда удалось раскрыть 60 преступлений.

На территории Омска и в районах области полицейскими проведена оперативно-профилактическая операция. Ее цель – снизить уровень преступности в общественных местах и на улицах региона. Проверено более сотни увеселительных заведений, 290 точек, особое внимание уделялось возможным местам сбыта похищенного имущества. В мероприятии было задействовано порядка тысячи сотрудников полиции, привлекались и представители общественности.

По результатам рейда раскрыто 60 преступлений, из них семь по «горячим следам». Изъято 735 единиц алкогольной продукции и в общей сложности три килограмма наркотических средств.