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Омские полицейские побывали в ресторанах и ломбардах
Происшествия  •  12 февраля 2017, 10:36, последнее обновление 12 февраля 2017, 10:41  •  печать

Омские полицейские побывали в ресторанах и ломбардах

Автор: Виктория Стрельникова

Более тысячи сотрудников полиции были задействованы в оперативно-профилактическом мероприятии. Омские правоохранители проверяли рестораны и ломбарды. В результате рейда удалось раскрыть 60 преступлений.

На территории Омска и в районах области полицейскими проведена оперативно-профилактическая операция. Ее цель – снизить уровень преступности в общественных местах и на улицах региона. Проверено более сотни увеселительных заведений, 290 точек, особое внимание уделялось возможным местам сбыта похищенного имущества. В мероприятии было задействовано порядка тысячи сотрудников полиции, привлекались и представители общественности.

По результатам рейда раскрыто 60 преступлений, из них семь по «горячим следам». Изъято 735 единиц алкогольной продукции и в общей сложности три килограмма наркотических средств.

r Теги  •  #полиция #преступность #рейд #ресторан

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