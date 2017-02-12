На территории Омской области действовал международный наркосиндикат

Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков пресечена деятельность международного наркосиндиката "ХимПром", сообщает пресс-служба МВД России. В работе принимали участие региональные подразделения УНК Московской, Свердловской, Новосибирской, Воронежской, Челябинской, Ростовской, Омской, Иркутской областей, Красноярского края, Ханты-мансийского АО – Югра.

Данная организация имела четко выстроенную схему незаконного оборота наркотиков – от производства до реализации. Его годовой оборот составлял более двух млрд рублей, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Наркосиндикат был создан в 2015 году на Украине. Через вербовочные пункты в Киеве набирались люди для работы экспедиторами и курьерами на территории России. С кандидатами проводилось собеседование с использованием полиграфа. Они проходили обучение на краткосрочных курсах, на которых им объяснялись правила ведения электронной переписки, использования платежных систем, перевозки и упаковки наркотиков, а также способы организации тайников.

Всего наркосиндикат действовал на территории 14 регионов России. Три лаборатории находилось на территории Московской области. Из незаконного оборота изъято более четырёх тонн синтетических наркотических средств, три тонны 500 килограммов прекурсоров, 250 единиц лабораторного оборудования, девять автомашин, более двух млн рублей, 18 общегражданских паспортов Российской Федерации с признаками подделки. Задержано 67 участников наркогруппировки, 47 из которых являются гражданами Украины.