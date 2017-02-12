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В Омске под завалами рухнувшего дома не нашли людей
Происшествия  •  11 февраля 2017, 12:25, последнее обновление 11 февраля 2017, 13:39  •  печать

В Омске под завалами рухнувшего дома не нашли людей

Автор: Василий Епанчинцев

При обрушении нежилого двухэтажного дома во 2-м Путевом переулке погибших обнаружить не удалось.

Под завалами рухнувшего накануне нежилого двухэтажного дома во 2-м Путевом переулке не удалось обнаружить людей, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области. По предварительной информации, под завалами могли находится два человека, которые нелегально разбирали здание на стройматериалы.

Дом был построен в 1954 году и расселён весной прошлого года. По факту обрушения проводится проверка. В мэрии Омска также намерены провести собственную проверку. Мэр Омска Вячеслав Двораковский дал поручение муниципальным службам оказать содействие при разборе завалов.

r Теги  •  #аварийный дом #обрушение

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Комментарии

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Андрей Мукосий  •  11 февраля 2017, 18:03

Странно почему власти вообще не снесли этот дом заранее тем самым освободив место для какой то площадки или еще чего то, тем более как пишут что знали даже количество людей которое дом разбирали и действия никакие заранее не применялось, странно просто...

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Иван Яковлев  •  11 февраля 2017, 16:15

Если бы дали разрешение разбирать кому надо легально, то потом не искали бы под завалами людей. Хорошо, что там ни кого не оказалось.

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Анна Мишина  •  11 февраля 2017, 15:32

Хорошо, что никто не пострадал. Если дом был в таком состоянии, почему его раньше не снесли?

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Влад Никитин  •  11 февраля 2017, 15:02

Это единственная хорошая новость в связи с обрушением дома, ведь нелегально там могли жить какие-нибудь люди.

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Анна Федорова  •  11 февраля 2017, 13:32

Какой кошмар. Хорошо, что дом был нежилой и никто не проходил рядом в тот момент, когда он обрушился.

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