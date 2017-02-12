В Омске под завалами рухнувшего дома не нашли людей

При обрушении нежилого двухэтажного дома во 2-м Путевом переулке погибших обнаружить не удалось.

Под завалами рухнувшего накануне нежилого двухэтажного дома во 2-м Путевом переулке не удалось обнаружить людей, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области. По предварительной информации, под завалами могли находится два человека, которые нелегально разбирали здание на стройматериалы.

Дом был построен в 1954 году и расселён весной прошлого года. По факту обрушения проводится проверка. В мэрии Омска также намерены провести собственную проверку. Мэр Омска Вячеслав Двораковский дал поручение муниципальным службам оказать содействие при разборе завалов.