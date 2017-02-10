Мэрия Омска проведёт проверку по факту обрушения дома во 2-м Путевом переулке

Мэр Омска Вячеслав Двораковский дал поручение муниципальным службам оказать содействие в ликвидации последствий обрушения здания во 2-м Путевом переулке.

Муниципальные службы по поручению мэра Омска Вячеслава Двораковского окажут содействие в ликвидации последствий обрушения двухэтажного дома во 2-м Путевом переулке, сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня рухнул аварийный дом по адресу 2-й Путевой переулок, 4. По предварительной информации, под завалами находятся два человека, которые разбирали здание на стройматериалы. В мэрии Омска будет организована проверка по факту случившегося. Аварийный дом 1954 года постройки расселили осенью прошлого года.

Прокуратура Омской области также намерена проверить администрацию города законность непринятия мер по сносу и охране рухнувшего здания.