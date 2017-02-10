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В Омске в ДТП с шестью автомобилями пострадал ребёнок
Происшествия  •  10 февраля 2017, 12:27, последнее обновление 10 февраля 2017, 12:30  •  печать

В Омске в ДТП с шестью автомобилями пострадал ребёнок

Автор: Вероника Делор

ГИБДД проводит проверку по факту столкновения шести машин на улице Ленина.

Вчера, 9 февраля, в 18:50 в Госавтоинспекцию позвонили из больницы и сообщили об аварии, произошедшей на улице Ленина. В ДТП пострадал ребёнок.

Сотрудники полиции установили, что 36-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, двигалась по улице Лермонтова. На перекрёстке с улицей Ленина она не уступила дорогу автомобилю Infiniti и столкнулась с ним, в результате чего Infiniti изменил движение и наехал на припаркованный Datsun, а Hyundai  - на стоящий автомобиль Chevrolet Tahoe. При этом последняя машина столкнулась ещё с двумя автомобилями.

В результате ДТП пострадал 10-летний мальчик, находившийся в Hyundai Santa Fe. Ребёнка доставили в больницу.  

В отношении женщины-водителя составлен административный материал по статье КоАП РФ "Нарушение правил перевозки людей". В ГИБДД отметили, что водители автомобилей были трезвыми в момент аварии. Окончательные обстоятельства и причины произошедшего установят в ходе проверки.

r Теги  •  #авария #автомобиль #ДТП #ребенок

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Комментарии

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Алёна Ярошевич  •  10 февраля 2017, 13:05

В зимнее время последствия аварии тем выше, чем выше скорость автомобиля: ведь в холод можно не только с гололедом столкнуться, но и техника иногда отказывает.

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