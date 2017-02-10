Безработный омич ограбил ребёнка-именинника

У 11-летнего мальчика в канун его дня рождения отобрали телефон.

8 февраля в Кировском округе неизвестный мужчина отобрал телефон у 11-летнего мальчика, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Омской области. Вместе с сотрудниками вневедомственной охраны он отправился на поиски грабителя.

Уже через 10 минут обидчика ребёнка удалось обнаружить у школы по улице 6-я Станционная, подросток уверенно его опознал. Злоумышленник был задержан, при нём находился похищенный телефон Fly.

Подозреваемый 1990 года рождения ранее не привлекался к уголовной ответственности. По его словам, он не имеет постоянного места работы, поэтому решил "заработать" кражей телефона. В ходе проверки выяснилось, что мальчик едва не лишился телефона накануне своего дня рождения. 9 февраля ему исполнилось 11 лет.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ "Грабёж". Безработному вору грозит до четырёх лет лишения свободы.