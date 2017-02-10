Безработный омич ограбил ребёнка-именинника
Происшествия  •  10 февраля 2017, 09:05, последнее обновление 10 февраля 2017, 09:27  •  печать

Безработный омич ограбил ребёнка-именинника

Автор: Василий Епанчинцев

У 11-летнего мальчика в канун его дня рождения отобрали телефон.

8 февраля в Кировском округе неизвестный мужчина отобрал телефон у 11-летнего мальчика, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Омской области. Вместе с сотрудниками вневедомственной охраны он отправился на поиски грабителя.

Уже через 10 минут обидчика ребёнка удалось обнаружить у школы по улице 6-я Станционная, подросток уверенно его опознал. Злоумышленник был задержан, при нём находился похищенный телефон Fly.

Подозреваемый 1990 года рождения ранее не привлекался к уголовной ответственности. По его словам, он не имеет постоянного места работы, поэтому решил "заработать" кражей телефона. В ходе проверки выяснилось, что мальчик едва не лишился телефона накануне своего дня рождения. 9 февраля ему исполнилось 11 лет.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ "Грабёж". Безработному вору грозит до четырёх лет лишения свободы.

r Теги  •  #кража #телефон

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Комментарии

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Мирослав В-ов  •  10 февраля 2017, 09:33

Да уж, ребенка проще простого ограбить. Правильно предлагают за преступления против детей ужесточить наказание.

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