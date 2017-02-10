Безработный омич ограбил ребёнка-именинника

8 февраля в Кировском округе неизвестный мужчина отобрал телефон у 11-летнего мальчика, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Омской области. Вместе с сотрудниками вневедомственной охраны он отправился на поиски грабителя.
Уже через 10 минут обидчика ребёнка удалось обнаружить у школы по улице 6-я Станционная, подросток уверенно его опознал. Злоумышленник был задержан, при нём находился похищенный телефон Fly.
Подозреваемый 1990 года рождения ранее не привлекался к уголовной ответственности. По его словам, он не имеет постоянного места работы, поэтому решил "заработать" кражей телефона. В ходе проверки выяснилось, что мальчик едва не лишился телефона накануне своего дня рождения. 9 февраля ему исполнилось 11 лет.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ "Грабёж". Безработному вору грозит до четырёх лет лишения свободы.
Да уж, ребенка проще простого ограбить. Правильно предлагают за преступления против детей ужесточить наказание.