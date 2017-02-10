В Омске столкнулись фура и маршрутный автобус
Происшествия  •  10 февраля 2017, 08:26, последнее обновление 10 февраля 2017, 09:29  •  печать

В Омске столкнулись фура и маршрутный автобус

Автор: Василий Епанчинцев

На улице Богдана Хмельницкого столкнулись большегрузный автомобиль и пассажирский автобус.

Накануне на улице Богдана Хмельницкого произошло ДТП с участием большегрузного автомобиля и маршрутного автобуса № 20, сообщает "ЧП Омск". В социальных сетях пользователи отмечают, что из-за ухудшения погодных условий в городе увеличилось число ДТП. Часто в них попадают водители пассажирского транспорта.

 

Напомним, что в минувший четверг утром в районе улицы 28-я Рабочая также произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором погибла женщина. Тогда автомобили ВАЗ-2107 вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнул с автобусом ПАТП № 4.

r Теги  •  #авария #ДТП

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