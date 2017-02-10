В Омске столкнулись фура и маршрутный автобус

Накануне на улице Богдана Хмельницкого произошло ДТП с участием большегрузного автомобиля и маршрутного автобуса № 20, сообщает "ЧП Омск". В социальных сетях пользователи отмечают, что из-за ухудшения погодных условий в городе увеличилось число ДТП. Часто в них попадают водители пассажирского транспорта.

Напомним, что в минувший четверг утром в районе улицы 28-я Рабочая также произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором погибла женщина. Тогда автомобили ВАЗ-2107 вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнул с автобусом ПАТП № 4.