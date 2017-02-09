В Омске сугроб защитил иномарку от угона
Происшествия  •   9 февраля 2017, 14:47, последнее обновление 9 февраля 2017, 15:18  •  печать

В Омске сугроб защитил иномарку от угона

Автор: Артем Кримин

Сотрудники полиции задержали угонщика-рецидивиста, который угнал со станции технического обслуживания иномарку и въехал на ней в сугроб. 

33-летний мужчина, ранее пять раз привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение краж, грабежа и угона, устроился работать на станцию технического обслуживания. Недавно на данной СТО появился автомобиль Suzuki 2005 года выпуска, которому требовался срочный ремонт. Мужчина решил его похитить, чтобы впоследствии продать, но его планы расстроил огромный сугроб на обочине дороги.

- Подозреваемого задержали по месту жительства - в доме на улице Энтузиастов, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - Он рассказал, что похищенную машину намеревался продать. Пока не найдётся покупатель, хотел спрятать её среди дачных участков Советского округа. Но ночью на узкой загородной дороге не смог справиться с управлением и съехал на занесённую снегом обочину. Самостоятельно выбраться не смог и бросил автомобиль.

Отметим, что мужчина решился совершить преступление уже находясь в статусе обвиняемого. В конце января на улице он попросил у незнакомой девушки телефон для срочного звонка и скрылся. Сейчас дело рассматривает Центральный районный суд. Отмечается, что на первое его заседание обвиняемый не явился.

Теперь ему предстоит ответить и за угон автомобиля, поскольку сотрудники правоохранительных органов возбудили по данному факту уголовное дело. 

r Теги  •  #автомобиль #кража #полиция #СТО #угон

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Юлия Скиба  •  9 февраля 2017, 15:01

Рано или поздно этот горе-угонщик все равно бы попался. Но сугробу "спасибо".

Ответить
Последние новости
Омский рэп довёл молодого рязанца до суда  •  сегодня, 15:53
В омской мэрии заявили, что подготовились к грядущим холодам  •  сегодня, 15:45
Народный фронт пристроил уволенного омского редактора в Краснодарский край  •  сегодня, 15:37
Жителям частного сектора Омска напомнили о штрафах за неубранный снег  •  сегодня, 15:30
УФАС: стоимость бензина выросла из-за повышения оптовых цен  •  сегодня, 15:17
Глава Минстроя Мень: Омская область провалила планы по капремонту  •  сегодня, 14:19
Еще новости
Ювелирный союз 25+5, 240х440
Иети шоу 240х400
Вавилон