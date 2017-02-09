В Омске сугроб защитил иномарку от угона

Сотрудники полиции задержали угонщика-рецидивиста, который угнал со станции технического обслуживания иномарку и въехал на ней в сугроб.

33-летний мужчина, ранее пять раз привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение краж, грабежа и угона, устроился работать на станцию технического обслуживания. Недавно на данной СТО появился автомобиль Suzuki 2005 года выпуска, которому требовался срочный ремонт. Мужчина решил его похитить, чтобы впоследствии продать, но его планы расстроил огромный сугроб на обочине дороги.

- Подозреваемого задержали по месту жительства - в доме на улице Энтузиастов, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - Он рассказал, что похищенную машину намеревался продать. Пока не найдётся покупатель, хотел спрятать её среди дачных участков Советского округа. Но ночью на узкой загородной дороге не смог справиться с управлением и съехал на занесённую снегом обочину. Самостоятельно выбраться не смог и бросил автомобиль.

Отметим, что мужчина решился совершить преступление уже находясь в статусе обвиняемого. В конце января на улице он попросил у незнакомой девушки телефон для срочного звонка и скрылся. Сейчас дело рассматривает Центральный районный суд. Отмечается, что на первое его заседание обвиняемый не явился.

Теперь ему предстоит ответить и за угон автомобиля, поскольку сотрудники правоохранительных органов возбудили по данному факту уголовное дело.