Омичка сдала в полицию ружьё мужа-охотника

Женщина узнала, что её супруг купил ружьё незаконно, и отнесла оружие сотрудникам полиции.

В Омске возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта охотничьего ружья. По версии следствия, 35-летний житель Омской области летом 2015 года приобрёл у незнакомого мужчины ружьё для охоты, но спустя пару месяцев продал его своему знакомому.

- Супруга новоиспечённого владельца, осознав, что сделка была совершена незаконно, добровольно выдала его сотрудникам транспортной полиции. Согласно заключению эксперта, изъятое оружие является одноствольным гладкоствольным длинноствольным охотничьим ружьём, - говорится в сообщении УТ МВД России по СФО.

В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия". Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.