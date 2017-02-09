В центре Омска маршрутка врезалась в машину скорой помощи

Сегодня, 9 февраля, на пересечении улиц Герцена - Интернациональная произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и автомобиля скорой помощи. Как сообщают в социальных сетях очевидцы, машина медиков, скорее всего, направлялась на вызов, так как пациента в ней не было, но спецсигналы были включены.

В результате ДТП на данном участке дорожной сети образовались большие заторы. По данным очевидцев, скорость движения автомобилей составляет пять-семь километров в час.

В пресс-службе омского УМВД корреспонденту "Омск Здесь" сообщили, что водитель скорой помощи ехал в сторону улицы Красный Путь на запрещающий сигнал светофора с включёнными спецсигналами. Водитель маршрутки не пропустил машину медиков, и в результате произошло ДТП. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.