В центре Омска маршрутка врезалась в машину скорой помощи

Сегодня, 9 февраля, на пересечении улиц Герцена - Интернациональная произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и автомобиля скорой помощи. Как сообщают в социальных сетях очевидцы, машина медиков, скорее всего, направлялась на вызов, так как пациента в ней не было, но спецсигналы были включены.
В результате ДТП на данном участке дорожной сети образовались большие заторы. По данным очевидцев, скорость движения автомобилей составляет пять-семь километров в час.
В пресс-службе омского УМВД корреспонденту "Омск Здесь" сообщили, что водитель скорой помощи ехал в сторону улицы Красный Путь на запрещающий сигнал светофора с включёнными спецсигналами. Водитель маршрутки не пропустил машину медиков, и в результате произошло ДТП. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.
Здесь однозначно вина водителя маршрутки, они вечно спешат, не замечая ничего вокруг.
Водителям всегда надо быть предельно внимательными. Ведь известно, что и скорая, и пожарная, и полиция имеют право езхать на красный цвет светофора, если у них включен спецсигнал. Хорошо, что обошлось без жертв. Надеюсь, что человек, к которому спешила скорая помощь во время получил помощь от медиков другой скорой.