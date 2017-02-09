В центре Омска маршрутка врезалась в машину скорой помощи
Происшествия  •   9 февраля 2017, 11:42  •  печать

В центре Омска маршрутка врезалась в машину скорой помощи

Автор: Антон Маликов

На перекрёстке у торгового центра "Омский" столкнулись пассажирский микроавтобус и автомобиль скорой помощи.

Сегодня, 9 февраля, на пересечении улиц Герцена - Интернациональная произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и автомобиля скорой помощи. Как сообщают в социальных сетях очевидцы, машина медиков, скорее всего, направлялась на вызов, так как пациента в ней не было, но спецсигналы были включены.

 

В результате ДТП на данном участке дорожной сети образовались большие заторы. По данным очевидцев, скорость движения автомобилей составляет пять-семь километров в час. 

В пресс-службе омского УМВД корреспонденту "Омск Здесь" сообщили, что водитель скорой помощи ехал в сторону улицы Красный Путь на запрещающий сигнал светофора с включёнными спецсигналами. Водитель маршрутки не пропустил машину медиков, и в результате произошло ДТП. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. 

r Теги  •  #авария #ДТП #маршрутка #скорая помощь #улица Герцена #улица Интернациональная

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Комментарии

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Влад Никитин  •  9 февраля 2017, 14:30

Здесь однозначно вина водителя маршрутки, они вечно спешат, не замечая ничего вокруг.

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Виталина Егорова  •  9 февраля 2017, 12:54

Водителям всегда надо быть предельно внимательными. Ведь известно, что и скорая, и пожарная, и полиция имеют право езхать на красный цвет светофора, если у них включен спецсигнал. Хорошо, что обошлось без жертв. Надеюсь, что человек, к которому спешила скорая помощь во время получил помощь от медиков другой скорой.

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