Бывший рабочий украл из омской новостройки три газовых котла
Происшествия  •   9 февраля 2017, 11:03, последнее обновление 9 февраля 2017, 11:04  •  печать

Бывший рабочий украл из омской новостройки три газовых котла

Автор: Артем Кримин

Вооружившись отвёрткой и разводным ключом, ранее работавший на стройке мужчина и его приятель взломали квартиры в новом доме и похитили газовое оборудование. 

Сотрудники строительной компании, которая возводит дом на улице Верхнеднепровской, обратились в полицию с заявлением о краже газовых котлов, которые находились в новых квартирах. Стоимость ущерба строители оценили в 65 тыс. руб.

Прибывшие на место преступления сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что двери в каждое из помещений, откуда пропали котлы, были взломаны. Изучив записи с камер видеонаблюдения и проведя обход территории, полицейские установили, что к краже причастны двое мужчин, один из которых три года назад работал на данной стройке. Подозреваемые вскоре были задержаны и доставлены в УМВД.

- Следователем было установлено, что злоумышленники, похитив имущество, продали его за 12 000 рублей знакомому. В настоящее время отопительное оборудование изъято и возвращено законному владельцу, - сообщили в пресс-службе омского УМВД. - Также при личном досмотре у подозреваемых полицейские изъяли орудия преступления - отвёртку и разводной ключ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. За совершение кражи подозреваемые могут лишиться свободы на пять лет.

r Теги  •  #газ #котел #кража #новостройка #полиция #стройка #УМВД

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