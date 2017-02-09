В Омске пьяный мужчина выпал с шестого этажа и выжил

Вчера, 8 февраля, около 05:00 прохожие на улице Крупской обнаружили мужчину, который лежал у дома и громко просил о помощи, сообщает "Вечерний Омск". Омичи вызывали скорую, после чего пострадавшего доставили в БСМП-1.

Врачи обнаружили у мужчины политравму, переломы и травматический шок. Кроме того, омич оказался пьян. Как оказалось, 28-летний омич выпал с балкона своей квартиры, расположенной на шестом этаже. В настоящее время врачи оценивают состояние пациента, как тяжёлое.