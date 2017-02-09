В Омске пьяный мужчина выпал с шестого этажа и выжил
Происшествия  •   9 февраля 2017, 10:50, последнее обновление 9 февраля 2017, 10:50  •  печать

В Омске пьяный мужчина выпал с шестого этажа и выжил

Автор: Вероника Делор

28-летний омич выпал с балкона своей квартиры на улице Крупской.

Вчера, 8 февраля, около 05:00 прохожие на улице Крупской обнаружили мужчину, который лежал у дома и громко просил о помощи, сообщает "Вечерний Омск". Омичи вызывали скорую, после чего пострадавшего доставили в БСМП-1.

Врачи обнаружили у мужчины политравму, переломы и травматический шок. Кроме того, омич оказался пьян. Как оказалось, 28-летний омич выпал с балкона своей квартиры, расположенной на шестом этаже. В настоящее время врачи оценивают состояние пациента, как тяжёлое.

r Теги  •  #БСМП-1 #падение из окна #политравма #тяжелое состояние

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Евгений Ронин  •  9 февраля 2017, 11:43

Мужчине сильно повезло, что жив остался. Аккуратнее нужно с выпивкой, вот к каким последствиям она приводит.

Ответить
Последние новости
Омский рэп довёл молодого рязанца до суда  •  сегодня, 15:53
В омской мэрии заявили, что подготовились к грядущим холодам  •  сегодня, 15:45
Народный фронт пристроил уволенного омского редактора в Краснодарский край  •  сегодня, 15:37
Жителям частного сектора Омска напомнили о штрафах за неубранный снег  •  сегодня, 15:30
УФАС: стоимость бензина выросла из-за повышения оптовых цен  •  сегодня, 15:17
Глава Минстроя Мень: Омская область провалила планы по капремонту  •  сегодня, 14:19
Еще новости
Ювелирный союз 25+5, 240х440
Иети шоу 240х400
Вавилон