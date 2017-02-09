Трое омичей угоняли спецтехнику в Казахстан
Происшествия  •   9 февраля 2017, 07:56, последнее обновление 9 февраля 2017, 09:33  •  печать

Трое омичей угоняли спецтехнику в Казахстан

Автор: Василий Епанчинцев

Злоумышленники похищали арендованную спецтехнику и перегоняли в приграничные районы.

Кировский районный суд вынес приговор трём жителям Омска, обвиняемым в незаконном завладении спецтехникой, арендованной у юридических и физических лиц, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Всего преступники похитили семь экскаваторов и три самосвала, арендованных под предлогом строительных работ в Кормиловском, Русско-Полянском, Любинском районах. Сумма ущерба составила 50 млн рублей. Транспорт перегоняли в приграничные районы Омской области для последующей реализации в Казахстане.

В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий были обнаружены и изъяты три экскаватора, стоимостью почти 25 млн рублей. Техника возвращена законным владельцам.

Суд признал троих фигурантов виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до шести лет с отбыванием в колонии общего режима.

r Теги  •  #кража #спецтехника

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