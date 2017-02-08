Житель Омской области попал в тюрьму за прогулки по ночам
Происшествия  •   8 февраля 2017, 11:00, последнее обновление 8 февраля 2017, 12:26  •  печать

Житель Омской области попал в тюрьму за прогулки по ночам

Автор: Вероника Делор

Суд вынес мужчине приговор за то, что тот не соблюдал ограничения по административному надзору.

Русско-Полянский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего Сагадата Жакупова. Он признан виновным по статье "Неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, ограничений, установленных ему судом".

В мае 2015 года мужчина был освобождён из тюрьмы после отбывания наказания за имущественные преступления. По этой причине суд на три года установил административный надзор, который запретил омичу по ночам гулять по улицам и выезжать за пределы Омской области без разрешения органа внутренних дел.

Однако Жакупов в течение года неоднократно нарушал установленные ограничения, из-за чего его четыре раза привлекали к административной ответственности по статьям "Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре" и "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

За несоблюдение установленных судом предписаний и совершённых административных правонарушений, суд назначил мужчине наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После оглашения приговора Жакупов был взят под стражу в зале суда.

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r Теги  •  #административное правонарушение #ограничения на выезд #суд

Комментарии

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Игорь Х  •  8 февраля 2017, 12:28

Наверное, запрет покидать пределы Омской области имеет смысл. Но причем здесь прогулки по ночам?

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