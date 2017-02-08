В Омске продавец носков пропагандировал наркотики

Куйбышевским районным судом Омска вынесено постановление о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя, занимавшегося продажей товаров, рекламирующих наркотические средства, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

В ноябре прошлого года полицейские в ходе проведения проверки выяснили, что в одном из омских магазинов в свободной продаже имеются носки с изображением конопли, что является нарушением требований ст. 7 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе". Хозяин торговой точки объяснил, что в интернете приобрёл 100 пар необычных носков, половину из которых скоро реализовал.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.13 КоАП РФ "Пропаганда наркотических средств" и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.