В Омске продавец носков пропагандировал наркотики
Происшествия  •   8 февраля 2017, 08:55, последнее обновление 8 февраля 2017, 09:29  •  печать

В Омске продавец носков пропагандировал наркотики

Автор: Василий Епанчинцев

Предпринимателя оштрафовали за продажу носков с изображением конопли.

Куйбышевским районным судом Омска вынесено постановление о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя, занимавшегося продажей товаров, рекламирующих наркотические средства, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

В ноябре прошлого года полицейские в ходе проведения проверки выяснили, что в одном из омских магазинов в свободной продаже имеются носки с изображением конопли, что является нарушением требований ст. 7 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе". Хозяин торговой точки объяснил, что в интернете приобрёл 100 пар необычных носков, половину из которых скоро реализовал.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.13 КоАП РФ "Пропаганда наркотических средств" и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

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r Теги  •  #наркотики #пропаганда

Комментарии

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Людмила Демиденко  •  8 февраля 2017, 11:48

Конечно, это всяко проще, чем торговцев спайсом, например, гонять. И делать ничего не надо, и отчитаться можно.
И мужику радости выше крыши по такому бредовому поводу...

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Tatiana Artukh  •  8 февраля 2017, 10:52

А Боба Марли можно слушать?

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Юрий Александрович  •  8 февраля 2017, 10:42

Вот попал реализатор носочной продукции, большинство населения и не видела никогда как эта конопля выглядит то, и покупая носки наверное и не догадывалась о коварном изображении

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Виктор Монин  •  8 февраля 2017, 10:31

Как они там сумели что-то рассмотреть? На носках я бы не обратил внимания, что там изображено.

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