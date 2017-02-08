Житель Омской области пытался взорвать бывшего судью
Происшествия  •   8 февраля 2017, 08:14, последнее обновление 8 февраля 2017, 09:31  •  печать

Житель Омской области пытался взорвать бывшего судью

Автор: Василий Епанчинцев

Виктор Шумов прикрепил ручную гранату ко дну автомобиля судьи в отставке.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего Виктора Шумова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. "б", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершённое общеопасным способом, в связи с выполнением потерпевшим общественного долга), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение боеприпасов), сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области.

В апреле прошлого года Шумов решил отомстить бывшему судье Большереченского районного суда за то, что тот рекомендовал местному жителю обратиться в полицию с заявлением, по которому пасынок подозреваемого был осуждён за разбой и другие преступления. Мужчина прикрепил к дну судейского УАЗа ручную гранату с взрывателем. В результате взрыва судья получил оскольчато-взрывную травму.

В ходе следствия Виктор Шумов своей вины не признал. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.

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r Теги  •  #взрыв #судья

Комментарии

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Евгений Ронин  •  8 февраля 2017, 10:05

Интересно бы еще выяснить, где он гранату взял, а то еще одно уголовное дело откроется.

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