Житель Омской области пытался взорвать бывшего судью

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего Виктора Шумова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. "б", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершённое общеопасным способом, в связи с выполнением потерпевшим общественного долга), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение боеприпасов), сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области.

В апреле прошлого года Шумов решил отомстить бывшему судье Большереченского районного суда за то, что тот рекомендовал местному жителю обратиться в полицию с заявлением, по которому пасынок подозреваемого был осуждён за разбой и другие преступления. Мужчина прикрепил к дну судейского УАЗа ручную гранату с взрывателем. В результате взрыва судья получил оскольчато-взрывную травму.

В ходе следствия Виктор Шумов своей вины не признал. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.