В Омске пенсионерка выпала из окна 9 этажа больницы

Вчера, 6 февраля, около 12:15 67-летняя женщина выбросилась из окна 9 этажа БСМП-1. Следственным отделом по Кировскому округу города Омска проводится проверка обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, женщина с компрессионным переломом позвоночника была доставлена в травматологическое отделение, где, выйдя в тамбур общего коридора, выкинулась из окна, - сообщает официальная группа СУ СК РФ по Омской области в соцсети "ВКонтакте".

По словам родственников, ранее она несколько раз предпринимала попытки и высказывала мысли об уходе из жизни. В ходе проверки будут установлены причины ЧП.