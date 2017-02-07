В Омске пенсионерка выпала из окна 9 этажа больницы
Происшествия  •   7 февраля 2017, 10:43, последнее обновление 7 февраля 2017, 10:53  •  печать

В Омске пенсионерка выпала из окна 9 этажа больницы

Автор: Вероника Делор

Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП с участием пожилой омички.

Вчера, 6 февраля, около 12:15 67-летняя женщина выбросилась из окна 9 этажа БСМП-1. Следственным отделом по Кировскому округу города Омска проводится проверка обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, женщина с компрессионным переломом позвоночника была доставлена в травматологическое отделение, где, выйдя в тамбур общего коридора, выкинулась из окна, - сообщает официальная группа СУ СК РФ по Омской области в соцсети "ВКонтакте".

По словам родственников, ранее она несколько раз предпринимала попытки и высказывала мысли об уходе из жизни. В ходе проверки будут установлены причины ЧП.

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r Теги  •  #БСМП-1 #доследственная проверка #суицид

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