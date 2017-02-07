Труп омички пролежал в ванной две недели

Накануне жители дома на проспекте Мира в Советском округе заявили о неприятном запахе, который исходил из одной квартиры, сообщает omskgazzeta.ru. Полицейские, вскрыв квартиру, обнаружили в ванной разлагающееся тело 64-летней женщины.

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Пенсионерка была одинока, поэтому её исчезновения никто не заметил. Предположительно, смерть наступила более двух недель назад.