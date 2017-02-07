Труп омички пролежал в ванной две недели
Происшествия  •   7 февраля 2017, 08:34, последнее обновление 7 февраля 2017, 09:34  •  печать

Труп омички пролежал в ванной две недели

Автор: Василий Епанчинцев

Тело 64-летней женщины удалось обнаружить по запаху.

Накануне жители дома на проспекте Мира в Советском округе заявили о неприятном запахе, который исходил из одной квартиры, сообщает omskgazzeta.ru. Полицейские, вскрыв квартиру, обнаружили в ванной разлагающееся тело 64-летней женщины.

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Пенсионерка была одинока, поэтому её исчезновения никто не заметил. Предположительно, смерть наступила более двух недель назад.

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r Теги  •  #пенсионерка #труп

Комментарии

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Злата Маркова  •  7 февраля 2017, 09:00

Хоть бы с соседями общалась, так раньше бы заметили исчезновение женщины, не дошло бы дело до запаха.

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