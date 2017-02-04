В Омске скрывшийся виновник массового ДТП "забыл" на месте аварии госномер

Необычная автомобильная авария произошла сегодня, 4 февраля, ночью у Кафедрального собора Рождества Христова, который расположен на улице Степанца. Как сообщают в социальных сетях очевидцы происшествия, около полуночи неизвестный водитель столкнулся с тремя автомобилями и скрылся, оставив, правда, на месте аварии визитную карточку в виде государственного регистрационного знака, который, вероятно, оторвало в результате ДТП.

В пресс-службе омской полиции подтвердили факт произошедшего. Как рассказал "Омск Здесь" начальник ОИОС УМВД по Омской области, майор внутренней службы Алексей Командыков, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что неустановленный водитель предположительно на автомобиле Mazda, двигаясь по ул. Степанца, в районе пересечения с ул. Перелёта столкнулся с двигавшимся попутно автомобилем Kia Rio. После удара Kia отбросило в ВАЗ-2115. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Что касается потенциального виновника аварии, то его сейчас разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

- По оставшемуся на месте происшествия государственному знаку автомобиля сотрудниками ГИБДД установлен его водитель, принимаются меры к его задержанию, - сообщил Алексей Командыков.

По факту автоаварии полицейскими проводится проверка.