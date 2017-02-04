В Омске скрывшийся виновник массового ДТП "забыл" на месте аварии госномер
Происшествия  •   4 февраля 2017, 11:39, последнее обновление 4 февраля 2017, 11:44  •  печать

В Омске скрывшийся виновник массового ДТП "забыл" на месте аварии госномер

Автор: Антон Маликов

Омич спровоцировал тройное ДТП и скрылся с места происшествия, но оставил пострадавшим водителям "визитную карточку". 

Необычная автомобильная авария произошла сегодня, 4 февраля, ночью у Кафедрального собора Рождества Христова, который расположен на улице Степанца. Как сообщают в социальных сетях очевидцы происшествия, около полуночи неизвестный водитель столкнулся с тремя автомобилями и скрылся, оставив, правда, на месте аварии визитную карточку в виде государственного регистрационного знака, который, вероятно, оторвало в результате ДТП.

В пресс-службе омской полиции подтвердили факт произошедшего. Как рассказал "Омск Здесь" начальник ОИОС УМВД по Омской области, майор внутренней службы Алексей Командыков, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что неустановленный водитель предположительно на автомобиле Mazda, двигаясь по ул. Степанца, в районе пересечения с ул. Перелёта столкнулся с двигавшимся попутно автомобилем Kia Rio. После удара Kia отбросило в ВАЗ-2115. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Что касается потенциального виновника аварии, то его сейчас разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

- По оставшемуся на месте происшествия государственному знаку автомобиля сотрудниками ГИБДД установлен его водитель, принимаются меры к его задержанию, - сообщил Алексей Командыков.

По факту автоаварии полицейскими проводится проверка. 

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r Теги  •  #авария #госномер #ДТП #Левый берег

Комментарии

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Алёна Ярошевич  •  4 февраля 2017, 16:02

Выводы делать рано, в такой ситуации никто не может предсказать свою реакцию. Но очень большая вероятность, что он был пьян и пытался скрыть это своим побегом.

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Лариса Фролова  •  4 февраля 2017, 14:35

Мой дальний родственник так же из-за номера "попался". И тоже потому, что был пьянющий до невозможности.

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Александр Божежар  •  4 февраля 2017, 13:05

Я тоже думаю что был под градусом, одно дело просто ДТП и совсем иное с дополнением - вождение в нетрезвом виде.

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Николай Лом  •  4 февраля 2017, 12:04

Да уж зачем скрываться если все равно найдут. А тут еще и номер потерял, облегчил задачу. Наверное был под градусом раз испугался.

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Виктор Вайз  •  4 февраля 2017, 12:38

Да уж этот водила - дебил и неудачник - мало того,что попал в ДТП, став его виновником, так еще и номер потерял. Хотя не факт, что за рулем был именно владелец машины - может ее у него угнали, - тогда вообще хрен кого найдут....

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