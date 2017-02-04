Омич с ножом напал на продавца магазина в Кормиловке
Происшествия  •   4 февраля 2017, 11:05, последнее обновление 4 февраля 2017, 11:08  •  печать

Омич с ножом напал на продавца магазина в Кормиловке

Автор: Артем Кримин

Житель областного центра, ограбив магазин в рабочем посёлке, попытался скрыться с места происшествия на такси, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. 

Инцидент произошёл накануне, 3 февраля, в р.п. Кормиловка на ул. Советской. Ранее неоднократно судимый 32-летний омич зашёл в магазин и, угрожая продавцу ножом, забрал всю выручку и три бутылки алкоголя. Совершив ограбление, он сел в такси и поехал домой в Омск. Продавец, оправившись от шока, позвонила в полицию, и уже через полчаса стражи порядка задержали злоумышленника в областном центре на ул. 10 лет Октября.

- В момент задержания подозреваемый 32-летний ранее неоднократно судимый житель Ленинского округа находился в состоянии алкогольного опьянения и оказывал сопротивление сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе омского УМВД. - В настоящее время злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Совершившему ограбление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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r Теги  •  #Кормиловка #ограбление #такси #УМВД

Комментарии

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Наталья Нестерова  •  4 февраля 2017, 14:03

Да такой повсюду, такие люди не меняются. У них одна дорога, как сказали украл, выпил, в тюрьму.

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Анна Мишина  •  4 февраля 2017, 13:33

Да просто у них такой стиль жизни. Украл, выпил, в тюрьму. Проторенная дорожка.

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Марина  •  4 февраля 2017, 15:16

Да, такие неисправимы.
Главное, быстро задержали грабителя. По сути и скрыться не пытался.

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Лариса Савельева  •  4 февраля 2017, 11:35

Когда же это все кончится, пьянство, разбой, до чего дошли и дойдём еще

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