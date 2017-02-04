Омич с ножом напал на продавца магазина в Кормиловке

Житель областного центра, ограбив магазин в рабочем посёлке, попытался скрыться с места происшествия на такси, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Инцидент произошёл накануне, 3 февраля, в р.п. Кормиловка на ул. Советской. Ранее неоднократно судимый 32-летний омич зашёл в магазин и, угрожая продавцу ножом, забрал всю выручку и три бутылки алкоголя. Совершив ограбление, он сел в такси и поехал домой в Омск. Продавец, оправившись от шока, позвонила в полицию, и уже через полчаса стражи порядка задержали злоумышленника в областном центре на ул. 10 лет Октября.

- В момент задержания подозреваемый 32-летний ранее неоднократно судимый житель Ленинского округа находился в состоянии алкогольного опьянения и оказывал сопротивление сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе омского УМВД. - В настоящее время злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Совершившему ограбление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.