В Омске арестовали наркомана, бравшего в заложницы 13-летнюю девочку
Происшествия  •   3 февраля 2017, 16:57, последнее обновление 3 февраля 2017, 16:59  •  печать

В Омске арестовали наркомана, бравшего в заложницы 13-летнюю девочку

Автор: Василий Епанчинцев

Продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по факту захвата заложника, в отношении ранее трижды судимого за кражи 41-летнего Евгения Завагина.

Захватившему накануне в заложницы 13-летнюю девочку Евгению Завагину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. "г", "д" ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложника, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, совершённый в отношении несовершеннолетнего), сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области.

Мужчина, освободившийся из тюрьмы в 2011 году, 31 января поссорился с сожительницей и уехал в Омск, где снял номер на улице 11-я Северная. Утром он выпил пива и ввёл внутривенно наркотическое средство "микс". От наркотика у Евгения Завагина начались галлюцинации, и он, пытаясь скрыться от якобы преследовавших его с целью убийства мужчин, будучи в одних плавках, около 10 часов утра выбрался через форточку гостиничного номера и выпрыгнул со второго этажа на улицу. Затем преступник забежал в первый попавшийся частный дом, входная дверь которого оказалась открытой. Взяв 13-летнюю девочку в заложницы, он стал требовать дозу героина.

Преступник был обезврежен бойцами Росгвардии. Полицейским позже он рассказал, что употребляет наркотики четыре года. Завагин, арестованный сегодня по решению суда, уже начал давать признательные показания. Ведётся следствие.

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r Теги  •  #заложник #наркоман

Комментарии

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Мирослав В-ов  •  3 февраля 2017, 18:17

А что, рассматривались другие варианты вроде подписки о невыезде? Судить и побольше срок за такое!

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Игорь Х  •  3 февраля 2017, 17:40

Таких людей нужно принудительно лечить и изолировать от общества. Хотя, сомневаюсь, что лечение здесь поможет...

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