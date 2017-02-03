В Омске арестовали наркомана, бравшего в заложницы 13-летнюю девочку

Захватившему накануне в заложницы 13-летнюю девочку Евгению Завагину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. "г", "д" ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложника, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, совершённый в отношении несовершеннолетнего), сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области.

Мужчина, освободившийся из тюрьмы в 2011 году, 31 января поссорился с сожительницей и уехал в Омск, где снял номер на улице 11-я Северная. Утром он выпил пива и ввёл внутривенно наркотическое средство "микс". От наркотика у Евгения Завагина начались галлюцинации, и он, пытаясь скрыться от якобы преследовавших его с целью убийства мужчин, будучи в одних плавках, около 10 часов утра выбрался через форточку гостиничного номера и выпрыгнул со второго этажа на улицу. Затем преступник забежал в первый попавшийся частный дом, входная дверь которого оказалась открытой. Взяв 13-летнюю девочку в заложницы, он стал требовать дозу героина.

Преступник был обезврежен бойцами Росгвардии. Полицейским позже он рассказал, что употребляет наркотики четыре года. Завагин, арестованный сегодня по решению суда, уже начал давать признательные показания. Ведётся следствие.