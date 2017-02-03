В Омске подросток отлил из свинца кастет

Накануне на улице Бархатовой был задержан 16-летний подросток за нарушение режима пребывания несовершеннолетних в тёмное время суток на улице, в общественных местах и досуговых центрах без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Полицейским он заявил, что при себе имеет кастет. В ходе личного досмотра в присутствии понятых предмет у него был изъят, несовершеннолетний был доставлен в отдел полиции, туда же вызвали его родителей.

Подросток сообщил, что кастет изготовил самостоятельно в начале января, вылив его из расплавленного свинца. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления оружия ударно-раздробляющего действия. Санкцией части 4 статьи 223 УК РФ за незаконное изготовление холодного оружия предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до двух лет.