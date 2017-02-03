В Омске воровка попыталась продать украденный гараж и попала в плен
Происшествия  •   3 февраля 2017, 15:26, последнее обновление 3 февраля 2017, 15:57  •  печать

В Омске воровка попыталась продать украденный гараж и попала в плен

Автор: Артем Кримин

Сотрудники полиции задержали женщину, запертую мужчиной в гараже.

Ранее судимая 35-летняя жительница Кировского округа долгое время присматривалась к расположенному неподалёку от её дома гаражу. Поняв, что хозяин не приходит в него, женщина решилась на преступление. Взяв в руки лом, она открыла замок и, проникнув в помещение, вынесла оттуда металлические болты от автомобильного двигателя. Похищенное омичка отнесла в пункт приёма цветного металла, где ей заплатили 10 тыс. руб.

Однако на этом злоумышленница не остановилась. Недолго думая она решила продать сам гараж. Увидев в газете объявление, она связалась с покупателями и пригласила их на сделку. Расстроил планы хозяин гаража, который неожиданно пришёл проверить сохранность своего имущества. Увидев происходящее, он запер женщину в гараже, а затем позвонил в полицию. Сотрудники правоохранительных органов приехали на место преступления и задержали взломщицу.

- В настоящее время всё имущество полицейские уже вернули законному владельцу. Общая сумма причинённого ущерба превысила 30 тыс. руб., - сообщили в пресс-службе омского УМВД.

В отношении женщины возбудили уголовное дело за покушение на кражу. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Фото предоставлено пресс-службой омского УМВД

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r Теги  •  #гараж #кража #полиция #УМВД

Комментарии

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Алёна Ярошевич  •  3 февраля 2017, 16:03

Великий комбинатор, кто знает, если бы не успели поймать вовремя, может и не раз продала бы гараж или набрала бы задатков от покупателей.

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