Омич угнал с помощью сканера Mazda
Происшествия  •   3 февраля 2017, 14:57, последнее обновление 3 февраля 2017, 15:57  •  печать

Омич угнал с помощью сканера Mazda

Автор: Василий Епанчинцев

В Центральном округе у женщины угнали Mazda 3 с закрытой парковки.

Накануне у 30-летней жительницы Центрального округа угнали Mazda 3, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Сумма ущерба составила 297 тыс. рублей. Вечером хозяйка оставила свой автомобиль на парковке у дома по улице Багратиона.

Полицейским удалось обнаружить автомобиль в десяти минутах езды от места угона на пустыре. По подозрению в совершении преступления был задержан 28-летний ранее судимый омич. При угоне он воспользовался сканирующим устройством. В дальнейшем в его планах была продажа автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершённая в крупном размере". Преступнику грозит до шести лет тюрьмы.

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r Теги  •  #Mazda #угон

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