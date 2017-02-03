В Омске депутату Овчаренко, напавшему на журналиста, дали два года условно
Происшествия  •   3 февраля 2017, 14:35, последнее обновление 3 февраля 2017, 14:36  •  печать

В Омске депутату Овчаренко, напавшему на журналиста, дали два года условно

Автор: Вероника Делор

55-летнему депутату Александру Овчаренко вынесли приговор за насилие в отношении журналиста Первого городского телеканала.

В Омске вынесли приговор 55-летнему Александру Овчаренко. Он признан виновным по части 3 статьи 144 УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста путем принуждения его к отказу от распространения информации, соединенное с насилием над журналистом и повреждением его имущества".

Следствием и судом установлено, что 7 сентября 2016 года в селе Царицыно Калачинского района во время встречи депутата Законодательного Собрания Омской области Шушубаева с избирателями депутат Совета Калачинского муниципального района Омской области Овчаренко помешал корреспонденту Первого городского телеканала во время исполнения редакционного задания.

Депутат помешал вести интервью с Шушубаевым, применив физическое насилие. Он причинил корреспонденту телесные повреждения, а также вырвал из рук корреспондента и повредил микрофон. В ходе следствия Овчаренко вину не признал.

Суд назначил Овчаренко наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также он постановил, удовлетворить в полном объёме иск телекомпании о возмещении ущерба и взыскать в пользу журналиста 30 тыс. рублей.

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r Теги  •  #депутат #журналист #нападение

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