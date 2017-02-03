В Омске водитель ВАЗа сбил омича, перебегавшего дорогу в неположенном месте

42-летнего мужчину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами рёбер.

Вчера, 2 февраля, около 8:00 60-летний водитель ВАЗ-211540 ехал по улице 2-я Солнечная в направлении улицы Дианова, сообщает "Вечерний Омск". В районе дома № 75 в неположенном для пешеходов месте через дорогу решил перейти мужчина.

Водитель успел нажать на тормоза, но столкновения избежать не удалось. Пострадавшим стал 42-летний омич, которого с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами рёбер доставили в больницу. По данному факту ГИБДД проводит проверку.