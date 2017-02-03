В Омске водитель ВАЗа сбил омича, перебегавшего дорогу в неположенном месте
Происшествия  •   3 февраля 2017, 12:07  •  печать

В Омске водитель ВАЗа сбил омича, перебегавшего дорогу в неположенном месте

Автор: Вероника Делор

42-летнего мужчину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами рёбер.

Вчера, 2 февраля, около 8:00 60-летний водитель ВАЗ-211540 ехал по улице 2-я Солнечная в направлении улицы Дианова, сообщает "Вечерний Омск".  В районе дома № 75 в неположенном для пешеходов месте через дорогу решил перейти мужчина.

Водитель успел нажать на тормоза, но столкновения избежать не удалось. Пострадавшим стал 42-летний омич, которого с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами рёбер доставили в больницу. По данному факту ГИБДД проводит проверку.

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r Теги  •  #ВАЗ #ДТП #пешеход

Комментарии

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Александр Божежар  •  3 февраля 2017, 13:00

Иногда такое ощущение что люди себя бессмертными считают и бегут напролом подвергая не только себя опасности, но и других, а ведь водитель мог вывернуть на встречную и бог знает сколько людей тогда пострадало бы.

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Віктор Шемчук  •  3 февраля 2017, 12:39

Слава Богу , что просто пострадал ! Пешеходов тоже надо учить переходить улицу , а то лезут под колеса сами , а водитель виноват потом . Докажи что ты не верблюд . Пешеходов за переход в неположенном месте надо жестко штрафовать !

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