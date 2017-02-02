Злоумышленник требовал у омича 20 тысяч рублей за несуществующий долг
Происшествия  •   2 февраля 2017, 11:20  •  печать

Злоумышленник требовал у омича 20 тысяч рублей за несуществующий долг

Автор: Вероника Делор

Против 24-летнего жителя Омска возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".

Как сообщает УМВД России по Омской области, в полицию обратился 31-летний житель Омска, который рассказал, что неизвестные требуют у него крупную сумму денег в счёт погашения несуществующего долга. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".

В ходе следствия сотрудники уголовного розыска выяснили, что злоумышленником является 24-летний омич, который причинив телесные повреждения потерпевшему, вымогал у него 20 тыс. руб. Сотрудники Росгвардии по Омской области помогли пострадавшему договориться о новой встрече с вымогателем, чтобы якобы отдать необходимую сумму. Во время встречи омич зашёл в машину к подозреваемым и передал денежные средства вымогателю и ещё трём мужчинам.

По условиям, обговоренным с оперативниками уголовного розыска, СОБР приступил к работе сразу после того, как отдавший 20 000 рублей омич покинул машину. Процесс задержания был стремительным: подозреваемым не дали возможности оказать сопротивление, скрыться или применить спрятанное в салоне оружие, - сообщили в Управлении Росгвардии по Омской области.

Злоумышленник помещён в изолятор временного содержания. В настоящее время задержанный мужчина также подозревается в разбойном нападении, совершённом в Ставропольском крае.

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r Теги  •  #вымогательство #деньги #уголовное дело

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