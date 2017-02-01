В Омске 55 пожарных два часа тушили столярный цех
Происшествия  •   1 февраля 2017, 11:12  •  печать

В Омске 55 пожарных два часа тушили столярный цех

Автор: Вероника Делор

В Октябрьском округе горел цех по производству пиломатериалов.

Около 7:00 в МЧС поступило сообщение о возгорании в Октябрьском округе на промышленном предприятии. На место происшествия немедленно выехали спасатели. Горение произошло в цехе по производству пиломатериалов, из-за чего был риск развития большого пожара: на предприятии находились горючие материалы.

На момент прибытия первого подразделения спасателей МЧС пожар распространился на площади 300 квадратных метров. В 8:55 открытое горение удалось локализовать. На месте происшествия работает 55 человек личного состава, задействовано 14 единиц пожарно-спасательной техники. Ведутся работы по ликвидации пожара.

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r Теги  •  #МЧС #пожар #столярный цех

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