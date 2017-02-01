В Омске 55 пожарных два часа тушили столярный цех

Около 7:00 в МЧС поступило сообщение о возгорании в Октябрьском округе на промышленном предприятии. На место происшествия немедленно выехали спасатели. Горение произошло в цехе по производству пиломатериалов, из-за чего был риск развития большого пожара: на предприятии находились горючие материалы.

На момент прибытия первого подразделения спасателей МЧС пожар распространился на площади 300 квадратных метров. В 8:55 открытое горение удалось локализовать. На месте происшествия работает 55 человек личного состава, задействовано 14 единиц пожарно-спасательной техники. Ведутся работы по ликвидации пожара.