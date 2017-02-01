В Омске на проспекте Мира прорвало трубу
Происшествия  •   1 февраля 2017, 08:01, последнее обновление 1 февраля 2017, 09:48  •  печать

В Омске на проспекте Мира прорвало трубу

Автор: Василий Епанчинцев

В районе дома № 88б по проспекту Мира прорвало трубу.

Накануне вечером на проспекте Мира произошла коммунальная авария, сообщает "ЧП Омск". В районе дома № 88б прорвало трубу, и вода стала вытекать на проезжую часть. Вскоре восемь машин оказались в плену мокрого снега.

 

В комментариях омичи радуются неожиданному приходу весны в конце января. Сообщается, что специалисты "ОмскВодоканала" быстро смогли перекрыть подачу воды и ликвидировать утечку.

 

 

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r Теги  •  #авария #видео #вода #ОмскВодоканал

Комментарии

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Лариса Савельева  •  1 февраля 2017, 08:43

Ох уж эта зимняя реальность с трубами, почему их так часто рвёт в это время интересно, осенью вроде всю систему испытывают.

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