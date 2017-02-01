В Омске на проспекте Мира прорвало трубу

В районе дома № 88б по проспекту Мира прорвало трубу.

Накануне вечером на проспекте Мира произошла коммунальная авария, сообщает "ЧП Омск". В районе дома № 88б прорвало трубу, и вода стала вытекать на проезжую часть. Вскоре восемь машин оказались в плену мокрого снега.

В комментариях омичи радуются неожиданному приходу весны в конце января. Сообщается, что специалисты "ОмскВодоканала" быстро смогли перекрыть подачу воды и ликвидировать утечку.