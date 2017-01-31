В Омской области двое взрослых и двое детей отравились угарным газом 
Происшествия  •  31 января 2017, 21:15, последнее обновление 31 января 2017, 21:25  •  печать

В Омской области двое взрослых и двое детей отравились угарным газом 

Автор: Роман Зубрилов

Один из членов семьи закрыл дымоход заслонкой, что привело к проникновению газа в жилые помещения.

Сегодня, 31 января в посёлке Таврическое Омской области в частном доме обнаружили тела трёх человек–42-летнего мужчины, его 36-летней супруги и 1,5-летнего ребенка. 17-летняя дочь скончалась в больнице. Тела погибших обнаружила родственница, кроме того она и вызвала скорую помощь.

"Семья погибла от отравления угарным газом, дымоход в печи был закрыт заслонкой, вследствие чего угарный газ поступал в жилые помещении",–выдвинул версию произошедшего Следственный комитет РФ по Омской области.

Отметим, что 18-летний сын остался в живых, так как отсутствовал дома в момент утечки газа. В настоящий момент Следственный комитет завёл уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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r Теги  •  #газ #погибли дети #утечка

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