В Омской области двое взрослых и двое детей отравились угарным газом 

Сегодня, 31 января в посёлке Таврическое Омской области в частном доме обнаружили тела трёх человек–42-летнего мужчины, его 36-летней супруги и 1,5-летнего ребенка. 17-летняя дочь скончалась в больнице. Тела погибших обнаружила родственница, кроме того она и вызвала скорую помощь.



"Семья погибла от отравления угарным газом, дымоход в печи был закрыт заслонкой, вследствие чего угарный газ поступал в жилые помещении",–выдвинул версию произошедшего Следственный комитет РФ по Омской области.



Отметим, что 18-летний сын остался в живых, так как отсутствовал дома в момент утечки газа. В настоящий момент Следственный комитет завёл уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".