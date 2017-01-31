Два омича стали строить коттедж, чтобы украсть электроинструмент
Происшествия  •  31 января 2017, 17:20, последнее обновление 31 января 2017, 17:21  •  печать

Два омича стали строить коттедж, чтобы украсть электроинструмент

Автор: Василий Епанчинцев

Из строящегося коттеджа украли электроинструментов на 40 тыс. рублей.

Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по городу Омску расследуют уголовные дела по факту серии краж электроинструментов у омичей из строящегося коттеджа, расположенного по улице Славной в Кировском округе, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Ущерб от кражи составил 40 тыс. руб.

Незадолго до происшествия на стройку были наняты двое разнорабочих, которые какое-то время проживали на объекте. Вместе с ними пропали перфоратор, болгарка, строительный миксер, лазерный уровень, отбойный молоток, масляный обогреватель.

По подозрению в совершении преступления были задержаны 32-летный житель Павлоградского района и его 45-летний сообщник из Кировского округа. Похищенное они сдали в ломбард, а деньги потратили. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

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r Теги  •  #инструмент #кража

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