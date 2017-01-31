Омич обокрал салон сотовой связи на 108 тысяч рублей и сбежал из города

В полицейское отделение Ленинского округа поступило заявление о краже имущества из компании сотовой связи. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что ночью неизвестные проникли в магазин и похитили два смартфона и 50 тыс. руб. Общая сумма ущерба составила 108 тыс. руб.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 28-летний продавец, который проработал в организации около двух недель. Накануне кражи он спрашивал у коллег, как магазин ставится на охранную сигнализацию. После хищения имущества подозреваемый быстро уехал из города: спустя день его задержали в Тюмени на железнодорожном вокзале.

В ходе досмотра в присутствии понятых у него обнаружили похищенные мобильные телефоны и часть денежных средств. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража", которая предусматривает до двух лет лишения свободы.