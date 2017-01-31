В Омске преступники залили сметаной ограбленный автомобиль
Происшествия  •  31 января 2017, 16:38  •  печать

В Омске преступники залили сметаной ограбленный автомобиль

Автор: Артем Кримин

Необычное ограбление было совершено в Омске на улице Куломзинской.

Сегодня, 31 января, в группе REGIK55 в соцсети "ВКонтакте" появилась информация о преступлении, совершённом на территории одного из омских автосервисов. По информации автора сообщения, неизвестные разбили боковое стекло припаркованному автомобилю Skoda и украли из него видеорегистратор. Стоимость похищенного имущества владелец оценил в четыре тысячи рублей.

 

Интересно, что на месте преступления были обнаружены необычные следы: металлическая дубинка, газета и брызги сметаны. Омичи в комментариях под публикацией гадают, зачем грабителям понадобился для совершения преступления молочный продукт. Ответ на этот вопрос дал пользователь Андрей Саботюк: "Сметаной стекло помазали, потом газету наклеили, чтобы стекло тихо разбилось". 

Владелец автомобиля просит очевидцев происшествия откликнуться в комментариях под постом и предоставить какую-либо информацию о злоумышленниках.

Омич самостоятельно задержал автомобильного вора

Омич припарковал автомобиль почти вертикально

r Теги  •  #авто #автовор

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