В Омске преступники залили сметаной ограбленный автомобиль

Необычное ограбление было совершено в Омске на улице Куломзинской.

Сегодня, 31 января, в группе REGIK55 в соцсети "ВКонтакте" появилась информация о преступлении, совершённом на территории одного из омских автосервисов. По информации автора сообщения, неизвестные разбили боковое стекло припаркованному автомобилю Skoda и украли из него видеорегистратор. Стоимость похищенного имущества владелец оценил в четыре тысячи рублей.

Интересно, что на месте преступления были обнаружены необычные следы: металлическая дубинка, газета и брызги сметаны. Омичи в комментариях под публикацией гадают, зачем грабителям понадобился для совершения преступления молочный продукт. Ответ на этот вопрос дал пользователь Андрей Саботюк: "Сметаной стекло помазали, потом газету наклеили, чтобы стекло тихо разбилось".

Владелец автомобиля просит очевидцев происшествия откликнуться в комментариях под постом и предоставить какую-либо информацию о злоумышленниках.