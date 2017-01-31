Прибывшему в Омск наркокурьеру грозит пожизненный срок

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области узнали о возможной поставке в Омск синтетических наркотиков. Курьер должен был приехать в Омск на поезде. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 21-летнего безработного жителя Красноярского края, прибывшего из Екатеринбурга.

В ходе личного досмотра у наркокурьера в ручной клади обнаружили и изъяли пакет с "солью" общей массой около килограмма. Синтетического наркотика хватило бы более чем на 20 тыс. разовых доз в уличном эквиваленте. Также у мужчины нашли электронные весы, большое количество упаковочного материала, смартфон с выходом в интернет и четыре банковские карты, на которые перечислялись деньги от сбыта наркотиков.

По словам задержанного, он за деньги занимался перевозкой оптовых партий "соли" в регионы Сибирского федерального округа. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере". Курьеру может грозить пожизненное заключение.