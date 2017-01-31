Прибывшему в Омск наркокурьеру грозит пожизненный срок
Происшествия  •  31 января 2017, 13:00  •  печать

Прибывшему в Омск наркокурьеру грозит пожизненный срок

Автор: Вероника Делор

Наркополицейские задержали 21-летнего подозреваемого в сбыте наркотиков с 20 тысячами доз "соли".

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области узнали о возможной поставке в Омск синтетических наркотиков. Курьер должен был приехать в Омск на поезде. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 21-летнего безработного жителя Красноярского края, прибывшего из Екатеринбурга.

В ходе личного досмотра у наркокурьера в ручной клади обнаружили и изъяли пакет с "солью" общей массой около килограмма. Синтетического наркотика хватило бы более чем на 20 тыс. разовых доз в уличном эквиваленте. Также у мужчины нашли электронные весы, большое количество упаковочного материала, смартфон с выходом в интернет и четыре банковские карты, на которые перечислялись деньги от сбыта наркотиков.

По словам задержанного, он за деньги занимался перевозкой оптовых партий "соли" в регионы Сибирского федерального округа. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере". Курьеру может грозить пожизненное заключение.

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r Теги  •  #курьер #синтетические наркотики #уголовное дело

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