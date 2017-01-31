Двух омских мошенников этапировали в Мордовию

В Омске задержали двух мошенников, искавших своих жертв в интернете.

Омской полиции удалось задержать мошенников, обманывавших людей в разных регионах России, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. В съёмной квартире мошенников в Центральном округе изъяты ноутбук, мобильные телефоны, банковские и сим-карты.

Мужчины 29 и 30 лет на сайтах находили объявления о поиске запчастей. По телефону мошенники договаривались с клиентами о продаже, но после получения денег переставали выходить на связь. Таким образом они получили около 500 тыс. рублей. Предварительно установлена их причастность к 40 эпизодам преступной деятельности. Для проведения дальнейших следственных действий фигуранты этапированы в Мордовию. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".