Омич самостоятельно задержал автомобильного вора

Накануне в Октябрьском округе 38-летний омич задержал автомобильного вора, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. На улице Шебалдина злоумышленник вскрыл его автомобиль Toyota и пытался похитить видеорегистратор, панель от автомагнитолы, тахометр и другие мелкие личные вещи. Сумма ущерба составила 14 500 рублей.
Полицейские выяснили, что для преступлений ранее судимый 38-летний омич использовал кодграббер. Автомобили он высматривал у торговых комплексов, образовательных учреждений и во дворах жилых домов. Всего ему удалось вскрыть более 30 машин в Центральном, Кировском и Октябрьском округах. Из машин были похищены навигатор, видеорегистратор, мобильный телефон, фотоаппарат, детское кресло, сумки с документами, постельное белье.
За совершение серии краж возбуждены уголовные дела по ч. 1. ст. 158 УК РФ. Вору грозит до двух лет лишения свободы.
Смелый водитель. Не побоялся задержать грабителя. Мог бы сам пострадать.