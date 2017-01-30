Омич самостоятельно задержал автомобильного вора
Происшествия  •  30 января 2017, 17:04, последнее обновление 30 января 2017, 17:10  •  печать

Омич самостоятельно задержал автомобильного вора

Автор: Василий Епанчинцев

Вор использовал кодграббер для краж из автомобилей.

Накануне в Октябрьском округе 38-летний омич задержал автомобильного вора, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. На улице Шебалдина злоумышленник вскрыл его автомобиль Toyota и пытался похитить видеорегистратор, панель от автомагнитолы, тахометр и другие мелкие личные вещи. Сумма ущерба составила 14 500 рублей.

Полицейские выяснили, что для преступлений ранее судимый 38-летний омич использовал кодграббер. Автомобили он высматривал у торговых комплексов, образовательных учреждений и во дворах жилых домов. Всего ему удалось вскрыть более 30 машин в Центральном, Кировском и Октябрьском округах. Из машин были похищены навигатор, видеорегистратор, мобильный телефон, фотоаппарат, детское кресло, сумки с документами, постельное белье.

За совершение серии краж возбуждены уголовные дела по ч. 1. ст. 158 УК РФ. Вору грозит до двух лет лишения свободы.

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r Теги  •  #автовор #улица Шебалдина

Комментарии

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Анна Михеева  •  30 января 2017, 18:03

Смелый водитель. Не побоялся задержать грабителя. Мог бы сам пострадать.

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