Омич самостоятельно задержал автомобильного вора

Накануне в Октябрьском округе 38-летний омич задержал автомобильного вора, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. На улице Шебалдина злоумышленник вскрыл его автомобиль Toyota и пытался похитить видеорегистратор, панель от автомагнитолы, тахометр и другие мелкие личные вещи. Сумма ущерба составила 14 500 рублей.

Полицейские выяснили, что для преступлений ранее судимый 38-летний омич использовал кодграббер. Автомобили он высматривал у торговых комплексов, образовательных учреждений и во дворах жилых домов. Всего ему удалось вскрыть более 30 машин в Центральном, Кировском и Октябрьском округах. Из машин были похищены навигатор, видеорегистратор, мобильный телефон, фотоаппарат, детское кресло, сумки с документами, постельное белье.

За совершение серии краж возбуждены уголовные дела по ч. 1. ст. 158 УК РФ. Вору грозит до двух лет лишения свободы.