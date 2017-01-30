В Омской области мужчину раздавило рухнувшей пекарней
Происшествия  •  30 января 2017, 16:25, последнее обновление 30 января 2017, 16:25  •  печать

В Омской области мужчину раздавило рухнувшей пекарней

Автор: Артем Кримин

Житель Исилькульского района получил несовместимые с жизнью травмы в результате обрушения стены здания бывшей пекарни.

Инцидент произошёл в минувшее воскресенье, 29 января, около 17:00. Двое жителей деревни под названием Николай-Поль решили разобрать на дрова здание бывшей пекарни. Во время работ стена неожиданно рухнула, погребя под собой одного из них.

- В результате обрушения мужчина погиб на месте от полученных травм, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области. - В настоящее время следователи осмотрели место происшествия. Устанавливается владелец здания.

По факту смерти мужчины сейчас проводится доследственная проверка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины случившегося, а также устанавливают владельца рухнувшего здания.

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r Теги  •  #гибель #деревня #Исилькульский район #пекарня #СУ СКР

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