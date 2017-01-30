В Омской области мужчину раздавило рухнувшей пекарней

Инцидент произошёл в минувшее воскресенье, 29 января, около 17:00. Двое жителей деревни под названием Николай-Поль решили разобрать на дрова здание бывшей пекарни. Во время работ стена неожиданно рухнула, погребя под собой одного из них.

- В результате обрушения мужчина погиб на месте от полученных травм, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области. - В настоящее время следователи осмотрели место происшествия. Устанавливается владелец здания.

По факту смерти мужчины сейчас проводится доследственная проверка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины случившегося, а также устанавливают владельца рухнувшего здания.