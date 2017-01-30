В Омске водитель ЗИЛа врезался в припаркованный автомобиль и погиб
Происшествия  •  30 января 2017, 15:30, последнее обновление 30 января 2017, 15:34  •  печать

В Омске водитель ЗИЛа врезался в припаркованный автомобиль и погиб

Автор: Артем Кримин

Полицейские начали проверку по факту ДТП, в котором погиб шофёр автомобиля ЗИЛ.

Сегодня, 30 января, около 13:25 на улице Судоремонтной произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, предоставленной пресс-службой омского УМВД, в районе дома № 20 автомобиль ЗИЛ столкнулся с автомобилем Hyundai Tucson, который стоял на обочине. На момент аварии в салоне иномарки никого не было.

Водитель отечественного автомобиля в результате столкновения получил серьёзные травмы. На место происшествия была срочно вызвана бригада скорой помощи, но помочь мужчине врачи не смогли, поскольку он скончался до их прибытия.

Сотрудники правоохранительных органов в данный момент устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

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r Теги  •  #авария #ДТП #ЗИЛ #УМВД

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