В Омске водитель ЗИЛа врезался в припаркованный автомобиль и погиб

Сегодня, 30 января, около 13:25 на улице Судоремонтной произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, предоставленной пресс-службой омского УМВД, в районе дома № 20 автомобиль ЗИЛ столкнулся с автомобилем Hyundai Tucson, который стоял на обочине. На момент аварии в салоне иномарки никого не было.

Водитель отечественного автомобиля в результате столкновения получил серьёзные травмы. На место происшествия была срочно вызвана бригада скорой помощи, но помочь мужчине врачи не смогли, поскольку он скончался до их прибытия.

Сотрудники правоохранительных органов в данный момент устанавливают обстоятельства и причины происшествия.