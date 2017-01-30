У омской пенсионерки украли кошелёк с долларами и евро
Происшествия  •  30 января 2017, 14:57, последнее обновление 30 января 2017, 15:28  •  печать

У омской пенсионерки украли кошелёк с долларами и евро

Автор: Василий Епанчинцев

У 55-летней женщины вытащили портмоне на остановке общественного транспорта.

С заявлением в полицию обратилась 55-летняя омичка, рассказавшая, что на остановке общественного транспорта "улица Заозёрная" у неё украли кошелёк, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. При посадке в автобус пенсионерку подталкивала девушка, чьи приметы она описала полицейским. В пропавшем кошельке находилось пять тыс. рублей, 10 евро и один доллар.

По подозрению в совершении преступления была задержана 24-летняя злоумышленница, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Деньги она успела потратить, а кошелёк выбросила в общественном транспорте. Карманнице грозит до пяти лет лишения свободы.

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r Теги  •  #кража #остановка

Комментарии

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Таисия Петрова  •  30 января 2017, 15:11

Последний доллар украли, да без евро оставили, смешно конечно, но грусти больше от таких воришек, их ловят, а они за свое.

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Таня Шапран  •  30 января 2017, 15:39

Да, подобные экземпляры неисправимы. Девушка не разбогатела, а на срок заработала.

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