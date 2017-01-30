У омской пенсионерки украли кошелёк с долларами и евро

С заявлением в полицию обратилась 55-летняя омичка, рассказавшая, что на остановке общественного транспорта "улица Заозёрная" у неё украли кошелёк, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. При посадке в автобус пенсионерку подталкивала девушка, чьи приметы она описала полицейским. В пропавшем кошельке находилось пять тыс. рублей, 10 евро и один доллар.

По подозрению в совершении преступления была задержана 24-летняя злоумышленница, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Деньги она успела потратить, а кошелёк выбросила в общественном транспорте. Карманнице грозит до пяти лет лишения свободы.